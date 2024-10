S.A. 8 aprile 2022 Matilde Puggioni argento agli Italiani L´atleta di Olmedo ha confermato il titolo di vice campionessa junior. Ai campionati Italiani junior hanno partecipato oltre 700 atleti



OLMEDO – Sono trascorsi oltre due anni lontani dai tatami, finalmente si ritorna a disputare le competizioni in presenza. Siamo al terzo evento organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo nei primi mesi del 2022, dopo i Campionati Italiani Cadetti di Genova, il Campionato Italiano cinture rosse di Bari, la Città di Fondi nei giorni 1-2-3 aprile ha ospitato il Campionato Italiano Junior di Taekwondo, specialità combattimento. E’ stato un appuntamento sportivo importantissimo, che ha visto sfidarsi le cinture nere juniores provenienti da tutta Italia. Circa 700 gli atleti che si sono affrontati, che dopo mesi di preparazione e allenamenti serrati, hanno cercato di afferrare il sogno olimpico di Parigi 2024.



All’importante evento nazionale hanno partecipato gli atleti del Team M° Stefano Piras della ASD Taekwondo Olmedo: Matilde Puggioni, detentrice del titolo di vice campionessa italiana junior e pluricampionessa internazionale ha conquistato anche quest'anno la medaglia d'argento; Davide Manos, pluricampione nazionale; entrambi detentori del titolo di campioni regionali 2022, seguiti da Stefano Piras 6° dan.



Assenti per infortunio i talenti olmedesi Federica Ze e Salvatore Pala per infortunio; Matteo Zedde, invece, non ha partecipato per una scelta tecnica. «I nostri atleti sono consapevoli che nel TAaekwondo come nella vita quel che conta non è vincere o perdere, ma accettare serenamente la sconfitta, riprendere immediatamente il percorso di crescita, preparando al meglio la competizione successiva, è questa la nostra mentalità vincente che oltre ogni limite i nostri atleti si preparano quotidianamente» le parole del maestro Stefano Piras.



Nella foto: Matilde Puggioni