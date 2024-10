S.A. 11 aprile 2022 Latte Dolce cade contro il Cynthialbalonga Non riesce a ripetersi dopo il successo ottenuto contro l’Insieme Formia la scorsa settimana. Ora appuntamento a giovedì per la sfida contro il Giugliano



SASSARI - Al termine di un match in cui il Sassari Calcio Latte Dolce ha lottato con le unghie e con i denti per tutti i 90’ cade per 3-0 contro il Cynthialbalonga e non riesce a ripetersi dopo il successo ottenuto contro l’Insieme Formia la scorsa settimana. Ora appuntamento a giovedì per la sfida contro il Giugliano. Partono forte i sassaresi, che hanno subito una doppia occasione: prima Piga sfrutta l’azione sulla destra di Cannas, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta, poi il tiro di Grassi termina di poco a lato. Continua il pressing degli ospiti e Santilli è costretto agli straordinari sui tiri di Palmas e Piga.



Dopo soli 5’ il Sassari Calcio Latte Dolce rimane in 10 per l’espulsione di Salvaterra. Al 10’ si fa vedere in avanti il Cynthialbalonga, ma il tiro di Angelilli viene parato da Carboni. Nella parte centrale del primo tempo le due squadre giocano prevalentemente a centrocampo e non creano occasioni degne di nota. La superiorità numerica dà però fiducia al Cynthialbalonga, che passa in vantaggio al 36’ con un tiro da fuori di Bolò. I padroni di casa difendono il risultato e vanno al riposo avanti 1-0.



Nella ripresa mister Giorico rende la sua squadra più offensiva per provare a creare maggiori problemi alla difesa laziale, ma al 60’ il parziale è ancora di 1-0. I sassaresi provano una timida reazione, ma Santilli ancora una volta non si fa cogliere impreparato e permette ai suoi di rimanere avanti. Nella seconda metà della ripresa, il Cynthialbalonga sfrutta la superiorità numerica e con una punizione dal limite di Alessandro realizza il 2-0. I biancocelesti rimangono poi in 9 per l’espulsione di Altea e, nonostante i diversi cambi operati da mister Giorico, i padroni di casa realizzano nel recupero la rete del definitivo 3-0 con Romito.



Cynthialbalonga-Sassari Calcio Latte Dolce 3 - 0

Cynthialbalonga: Santilli, Franco (45’ pt Ferlicca), Pompei (43’ st Romito) Esposito, Sevieri (16’ st Di Cairano), Scognamiglio, Angelilli, Luciani, Alessandro, Nanni, Bolò (40’ st Franzellitti).

Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Pireddu, Cabeccia, Medico, Salvaterra; Piga (36’ st Marcangeli), Gianni, Saba (44’ st Bartulović); Palmas (30’ st Altea), Grassi, Cannas (43’ st Nurra).

Marcatori: 36' Bolò, 77' Alessandro, 92 Romito

Ammonizioni: Grassi (SLD), Piga (SLD), Medico (SLD), Palmas (SLD), Franco (C), Sevieri (C)

Espulsioni: Salvaterra al 5’, Altea all’83’

Recupero: pt 3’ st 5’