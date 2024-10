Cor 12 aprile 2022 Peru: condanna a 5 anni e 6 mesi «Tentata concussione». È la condanna inflitta dal collegio presieduto dal giudice Mauro Pusceddu al consigliere regionale di Sorso nel processo per i presunti abusi edilizi nella villa al mare



SASSARI - Cinque anni e sei mesi per «tentata concussione». È la condanna inflitta dal collegio presieduto dal giudice Mauro Pusceddu del Tribunale di Sassari ad Antonello Peru, nel processo per i presunti abusi edilizi nella villa al mare del consigliere regionale di Sorso, che all’epoca dei fatti era anche vicepresidente del consiglio regionale sardo. In virtù della Legge Severino, il consigliere del gruppo "Udc - Cambiamo!" potrebbe andare incontro alla sospensione dalla carica: Tra i reati individuati compare infatti anche la «concussione» ed è previsto esplicitamente il «tentativo».



articolo in aggiornamento