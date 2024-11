Cor 14 aprile 2022 Avifauna, audizione dell´assessore Lampis Nella sua esposizione l’assessore Lampis ha affermato fra l’altro che la legge si colloca positivamente all’interno di una serie di azioni della Regione: proposte migliorative



CAGLIARI – La commissione Ambiente presieduta ds Giuseppe Talanas (Forza Italia) ha ascoltato l’assessore della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis sulla proposta di legge n.258 relativa alla tutela dell’avifauna dai danni provocati dagli impianti elettrici ed eolici. Nella sua esposizione l’assessore Lampis ha affermato fra l’altro che la legge si colloca positivamente all’interno di una serie di azioni della Regione dalle quali nello specifico, anche grazie ad una puntuale raccolta di dati sul territorio, è stato possibile accertare che la presenza di impianti elettrici ed eolici può determinare la morte di numerosi esemplari appartenenti a diverse specie.



Lampis ha inoltre formulato alcune proposte migliorative, dall’allargamento del tavolo tecnico alle associazioni venatorie a protocolli aggiornati per il censimento delle specie interessate; dal rapporto più stretto con i gestori degli impianti al “ristoro” dei danni al patrimonio della Regione. Ritengo anche, ha concluso l’assessore, che grazie alla legge si possa dare nuovo impulso all’attività dell’Istituto regionale per la fauna selvatica che attualmente, a causa della mancanza di personale, non è in grado di esprimere tutte le sue potenzialità tecniche e professionali a supporto dei tanti progetti nei quali è impegnata la Regione. Nel dibattito hanno preso la parola i consiglieri regionali Valter Piscedda (Pd), Maria Laura Orrù (Progressisti) e Michele Ennas (Lega).