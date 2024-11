S.A. 15 aprile 2022 Un algherese alle Olimpiadi di Matematica Si chiama Francesca Cocco ed è un´allieva del Liceo Scientifico. Parteciperà alla finale nazionale in programma dal 5 all´8 maggio a Cesenatico



ALGHERO - Soddisfazioni per il Liceo Scientifico di Alghero. L'allieva Francesca Cocco, della classe 5ªA, rappresenterà la Sardegna a Cesenatico dal 5 all'8 maggio, in occasione della finale nazionale individuale delle Olimpiadi di Matematica 2022.



Francesca si è qualificata precedentemente nei primi posti nella selezione di istituto con i “ Giochi di Archimede” e terza nella selezione, a livello distrettuale “Sassari-Oristano”, svoltasi nello scorso mese di febbraio. La studentessa algherese farà parte del gruppo di 300 studenti, provenienti da tutta Italia, che affronteranno la risoluzione di sei difficili problemi dimostrativi matematici nella gara ufficiale.



Si tratta di una competizione di tre giorni che comprende anche le finali nazionali a squadre. «Al di là della competizione e dei risultati ottenuti, per i partecipanti è un’occasione unica per incontrare altri studenti provenienti da tutto il territorio nazionale che condividono la passione per la logica e la matematica» è il commento dei docenti.