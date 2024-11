video Cor 21 aprile 2022 Centinaia di studenti per le Giornate del Mare



Ad Alghero la chiusura delle "Giornate del Mare". In porto il Comandante della Guardia Costiera Giuseppe Tomai, il presidente del Consorzio Giancarlo Piras, il presidente dello Yacht Club Pierpaolo Carta e della Lega Navale Franco Carossino col direttore dell´Area Marina Protetta Mariano Mariani. Le immagini