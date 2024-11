Cor 21 aprile 2022 «Il tempo stringe, requisire Don Bosco» Sergio Grimaldi, coordinatore cittadino de La Buona Destra, interviene all´indomani dell´avvio dei lavori all´ingresso di Alghero e chiede urgentemente una soluzione per rimpiazzare i parcheggi persi col nuovo cantiere







Lo dichiara Sergio Grimaldi (nella foto), coordinatore locale de La Buona Destra, che all'indomani dell'avvio dei lavori [ ALGHERO - «La mancanza di parcheggi nell'area interessata ai lavori di riqualificazione della nuova entrata di Alghero, tra via Vittorio Emanuele e via XX Settembre, sta creando non pochi problemi ai cittadini e alle attività commerciali per la carenza di posti auto in una zona molto trafficata. Si sperava che l'amministrazione procedesse per step per salvaguardare la viabilità e stalli auto, invece l'opera "apprezzabilissima" ma generalizzata non da scampo al caos totale».Lo dichiara Sergio Grimaldi (), coordinatore locale de La Buona Destra, che all'indomani dell'avvio dei lavori [ LEGGI ], chiede una soluzione immediata al problema, individuando anche una possibile alternativa: quella di accordarsi con la Soc. Audax Algherese per mettere l'area del campo "Don Bosco" a disposizione della città. «La suddetta area non è nuova a questo utilizzo - precisa Grimaldi - e nell'immediato gioverebbe a tutti, amministrazione compresa, che avrà il compito di trovare una struttura comunale per gli allenamenti delle squadre di calcio. Il tempo stringe».