S.A. 22 aprile 2022 Danza in scena al Parodi A Porto Torres nell’ambito della rassegna Open Arts a cura di BSL Studiodanza, lo spettacolo “Amore Amaro” della Compagnia Francesca Selva, interpretato da Claudia Mazziotti e Luciano Nuzzolese



PORTO TORRES - Venerdì 29 aprile alle 21.00 presso il Teatro Andrea Parodi vedremo una delle produzioni che sintetizza al meglio la ricerca coreografica di Francesca Selva. Lo spettacolo reinterpreta in chiave contemporanea la storia d’amore più raccontata al mondo: quella di Romeo e Giulietta, gli sfortunati amanti di Verona. Nella coreografia di Francesca Selva, i danzatori Andrea Rampazzo e Silvia Bastianelli vestono i panni di un Romeo e di una Gulietta contemporanei e just married (finalmente sposati) e portano sul palco la quotidianità di un amore forte, intenso, a volte feroce, vissuto profondamente ma tormentato dalla solitudine interiore e dall’incomunicabilità.



Attraversato dalla paura della fine che diventa essa stessa già fine. Nel soggetto ideato da Marcello Valassina che cura anche la regia dello spettacolo, il cuore degli amanti si spezza all’improvviso. Cade. Precipita in un silenzio assordante. È pesante, ingombrante, eppure non fa rumore. Tace al mondo il suo dolore che si dimena come una bestia in trappola per poi scoppiare in un riso amaro che lo salverà. La rassegna Open_Arts è realizzata da BSL Studiodanza con il controbuto diICOM srl di Giampiero Madeddu, Tinteggiando Gabriele Alessandro - arkimastro group, La Rosa Dei Venti e La Bussola Guest House.