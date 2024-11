Cor 23 aprile 2022 Butterfly House, nuovo weekend da record Dopo il weekend pasquale, si preannuncia un altro fine settimana record ad Olmedo per la Butterfly House Sardegna, Grande apprezzamento per la cura degli spazi e del verde che fanno da corredo alle aree ristoro, giochi per e alle piscine



OLMEDO - Quello scorso, per la Butterfly House Sardegna, è stato un weekend da record. Per il fine settimana lungo di Pasqua, un fiume di persone, tra cui numerosi turisti, ha preso d'assalto la struttura ubicata tra Alghero e Olmedo. Famiglie con bambini e diversi gruppi che hanno visitato la nostra straordinaria biosfera, ammirato l'unicità delle farfalle e vegetazione tropicale, oltre che gustare la nostra cucina a base di pietanze tipiche. Grande apprezzamento per la cura degli spazi e del verde che fanno da corredo alle aree ristoro, giochi per e alle piscine che, ovviamente, col clima più caldo saranno le protagoniste delle giornate nella Casa delle Farfalle. Questo weekend l'apertura sarà da sabato fino a lunedi (25 aprile) compreso, un fine settimana lungo che si preannuncia ancora una volta con un numero importante di visitatori.