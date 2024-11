S.A. 4 maggio 2022 Sardegna in mostra alla Cibus di Parma Il Salone internazionale dell’alimentazione, in svolgimento a Parma fino al 6 maggio, dove sono attesi più di 60mila visitatori, con oltre 3.000 aziende espositrici



PARMA - «Il comparto agroalimentare sardo ha raggiunto alti livelli di qualità e manifestazioni come il Cibus, evento con il meglio del food made in Italy, sono occasioni importanti per mettere in vetrina e presentare ai buyer di tutto il mondo le nostre eccellenze». Lo afferma l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, nel giorno dell’inaugurazione di Cibus 2022, il Salone internazionale dell’alimentazione, in svolgimento a Parma fino al 6 maggio, dove sono attesi più di 60mila visitatori, con oltre 3.000 aziende espositrici. I temi di questa edizione del Cibus toccheranno infatti anche i rapporti tra industria e distribuzione, il ruolo della filiera agricola per la redditività delle imprese, la ristorazione del futuro e il ruolo dei prodotti Dop e Igp negli assortimenti.