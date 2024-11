S.A. 4 maggio 2022 Cavallette, eliminati focolai in 84 aziende Ad aver ricevuto il trattamento fitosanitario sono state, questa mattina, ben 84 aziende nelle quali erano presenti diversi focolai di insetti che sono stati raggiunti dai prodotti utilizzati, in gran parte di tipo biologico



CAGLIARI - «Per portare avanti la lotta alle cavallette, la Regione sta mettendo in campo una task force coordinata dall’Agenzia Laore e composta da uomini e mezzi propri oltre a mezzi della Provincia e di una società privata, contrattualizzata appositamente». Lo afferma l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, facendo il punto sugli interventi attivati. Ad aver ricevuto il trattamento fitosanitario sono state, questa mattina, ben 84 aziende nelle quali erano presenti diversi focolai di insetti che sono stati raggiunti dai prodotti utilizzati, in gran parte di tipo biologico.



«L’attività dei mezzi in campo – aggiunge l’esponente della Giunta Solinas – è rivolta ad abbattere le cavallette, ancora in fase precoce di sviluppo, nelle zone che altre squadre di tecnici di Laore, coadiuvati dai tecnici dei Comuni interessati, hanno mappato individuando i focolai». Le attività di verifica, ricerca e individuazione delle aree per realizzare la disinfestazione sono il frutto di una collaborazione attuata tra Laore, guidata dal commissario straordinario Mimmo Solina, popolazioni interessate, compresi diversi allevatori, ed esperti dell’Università di Sassari.