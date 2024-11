Cor 10 maggio 2022 Fondi Ue, comitato di sorveglianza Il Regolamento comunitario che disciplina i fondi strutturali e d´investimento europei stabilisce che i Programmi operativi siano sottoposti a verifiche periodiche da parte di un organismo appositamente istituito, che prende il nome di Comitato di sorveglianza



CAGLIARI - Domani, mercoledì 11 maggio, a partire dalle ore 9, al Teatro Doglio di Cagliari si riunirà in seduta plenaria il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 2014-2020. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Fasolino (Presidente del Comitato di Sorveglianza POR FESR - Assessore regionale della Programmazione), Massimo Temussi (Autorità di Gestione POR FESR - Direttore Centro Regionale di Programmazione), Willibrordus Sluijters (Capo Unità DG Politica Regionale e Urbana), i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.



Il Regolamento comunitario che disciplina i fondi strutturali e d'investimento europei stabilisce che i Programmi operativi siano sottoposti a verifiche periodiche da parte di un organismo appositamente istituito, che prende il nome di Comitato di sorveglianza.



Il Comitato si riunisce periodicamente per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. Tra i temi affrontati quest’anno, lo stato di avanzamento del POR FESR 14-20 con la relazione di Attuazione Annuale 2021 (a cura di Manuela Murru, Centro Regionale di Programmazione) e l’avvio della nuova programmazione con la presentazione del PR FESR 2021-2027 (a cura di Sandro Sanna, Centro Regionale di Programmazione).