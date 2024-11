Cor 13 maggio 2022 Alghero: camion rifiuti a fuoco nella notte L´incendio sarebbe di probabile origine dolosa. Indagano le forze dell´ordine, sempre più sotto pressione all´indomani del Comitato per l’ordine e la sicurezza svoltosi a Sassari. Potrebbe trattarsi dell´ennesimo attentato degli ultimi giorni



ALGHERO - Ancora fiamme e fuoco ad Alghero. Distrutto nella notte da un probabile incendio di origine dolosa un camion compattatore per i rifiuti civili. Secondo le prime indiscrezioni, il mezzo preso di mira era regolarmente ricoverato in un capannone nella zona industriale di San Marco, alle porte di Alghero. Indagano le forze dell'ordine, tutto, infatti, lascerebbe pensare che si possa trattare dell'ennesimo attentato registrato nella cittadina catalana negli ultimi tempi. Soltanto qualche giorno fa si era svolto a Sassari, convocato dal prefetto alla presenza del sindaco, il Comitato per l’ordine e la sicurezza, nel tentativo di fare il punto dopo i gravi fatti che hanno scosso la città.



