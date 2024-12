S.A. 16 maggio 2022 I film su San Donato in prima visione Al Cityplex Moderno di viale Umberto a Sassari si terrà la prima proiezione dei nuovi cortometraggi nati e sviluppati all’interno del quartiere di San Donato a Sassari



SASSARI - Mercoledì 18 maggio alle 19 al Cityplex Moderno di viale Umberto a Sassari si terrà la prima proiezione dei nuovi cortometraggi nati e sviluppati all’interno del quartiere di San Donato a Sassari: Marina Marina! girato nel 2019 e Featuring, girato e ultimato in questi mesi. Sono previste due giornate di proiezione nella scuola di San Donato: giovedì 19 e venerdì 20 maggio con due turni orari, alle 18 e alle 20.



Marina, Marina! racconta la realtà di una scuola nella periferia di Sassari in un quartiere povero e abitato principalmente da stranieri, dove in un solo giorno, dalla mattina alla notte, nasce e cresce il primo difficile amore tra due giovani compagni di classe, tra litigi e serenate. I protagonisti sono Roberto Rostas, Princess Ojo e Marino Lacatus. Il tema di Featuring è invece l’incontro tra diverse generazioni di musicisti. In entrambe i film numerosi volti del centro storico di Sassari e un cameo del regista Antonello Grimaldi.



Entrambe le opere in prima visione sono state dirette da Sergio Scavio e si inseriscono nel più ampio percorso avviato dalla Scuola cittadina di San Donato di Sassari di un Laboratorio di Cinema di quartiere, che ha coinvolto gli alunni della scuola media e gli abitanti del rione. L’intervento, che ha preso il via nel 2018, ha già portato alla realizzazione di quattro cortometraggi di quartiere e alla costruzione di una sala cinema all’interno del plesso scolastico. Il progetto vede la collaborazione dell’Associazione Nuovo Aguaplano ed è realizzato grazie al contributo del Ministero dell’Istruzione nel Piano Estate 2021.