Cor 21 maggio 2022 Pais condanna l´attentato all´Esercito «Manifestare il proprio disagio con atti del genere - scrive il Presidente - è vile, antidemocratico e inutile. Le Forze Armate sono una risorsa inestimabile per la nostra terra. La loro azione, anche di prevenzione e di salvaguardia del territorio, è preziosa»



ALGHERO - Ferma condanna e solidarietà all’Esercito sono state espresse dal Presidente del Consiglio regionale, anche a nome dell’ Assemblea, per l’attentato incendiario messo a segno contro il Comando militare dell’Esercito Sardegna di Via Torino a Cagliari. «Manifestare il proprio disagio con atti del genere - scrive il Presidente - è vile, antidemocratico e inutile. Le Forze Armate sono una risorsa inestimabile per la nostra terra. La loro azione, anche di prevenzione e di salvaguardia del territorio, è preziosa». Per il Presidente del Consiglio questo gesto “offensivo e violento” oltraggia anche la memoria di chi, ieri e oggi, ha perso la vita per garantire quella pace che diamo per scontata, e non lo è, e di cui con queste azioni si dimostra di non capirne il significato. Il Presidente Pais, certo che gli autori di questo gesto saranno presto assicurati alla giustizia, ha inviato al Comando militare un messaggio di sostegno: «Il Consiglio regionale e la Sardegna sono con voi. Siete un valore identitario e irrinunciabile della nostra Terra. Chi offende voi, offende la Sardegna».