Cor 7 giugno 2022 Raffaele Sari racconta il novecento d´amore Nuovo appuntamento con il festival Dall´altra parte del mare. Alle 19,00 Raffaele Sari presenterà il suo libro "L´illusione che tu m’abbia amato. Un secolo di storie d’amore" nella bella cornice dei Poderi Parpinello (Loc. Janna de Mare)



ALGHERO - Sabato 11 giugno nuovo appuntamento con il festival Dall'altra parte del mare. Alle 19,00 Raffaele Sari presenterà il suo libro "L'illusione che tu m’abbia amato. Un secolo di storie d’amore" nella bella cornice dei Poderi Parpinello (Loc. Janna de Mare). Introdurrà l'incontro Emilliano Di Nolfo e la cantante Franca Masu curerà le letture. Il libro di Raffaele Sari racconta il novecento, non attraverso la sequenza delle sue barbarie, si chiamino guerre o fanatismi, speculazioni o discriminazioni, ideologie perverse o regimi dittatoriali, ma parlando semplicemente di storie d’amore, iconiche al punto tale da riassumere in sé le storie di tutti coloro che quel secolo l’hanno vissuto.



Da Dino Campana e Sibilla Aleramo, da Joe Di Maggio e Marylin Monroe, fino a Francesca Morvillo e Giovanni Falcone o Giulietta Masina e Federico Fellini, 28 storie d’amore che ci portano dal primo all’ultimo anno del XX secolo, il più sanguinoso e irrazionalmente violento di tutta la storia umana, dove però non si è mai smesso di innamorarsi ed amare. Per questo e solo per questo l’umanità ha raggiunto il secolo successivo. L’amore, più d’ogni altra cosa, salva, conserva, vivifica. Raffaele Sari è nato a Finale Ligure (SV) nel 1968 da padre sardo e madre ligure, vive e lavora come insegnante di lettere ad Alghero. Dalla metà degli anni ‘90 pubblica su riviste nazionali ed internazionali studi e saggi, occupandosi di storia e letteratura sarda e di alcune biografie critiche.



Un suo studio su Alghero nel XX secolo è stato compreso all’interno della prestigiosa opera enciclopedica Luoghi e tradizioni d’Italia edita da Editalia (Roma) con il patrocini o della Zecca dello Stato. Scrive monologhi teatrali e ha firmato il testo di una canzone della cantante Franca Masu con la quale ha realizzato due reading poetici Dansa de amor e D’amore in altre parole presentati negli ultimi anni in diverse località nazionali ed estere. Dall’altra parte del mare è organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano libri vino svago e con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero e dell’Amministrazione Comunale di Putifigari.