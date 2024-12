Cor 11 giugno 2022 Maria Immacolata omaggia Pasqual Gallo Sotto la direzione artistica del maestro Franco Cano e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Alghero, gli alunni delle scuole dell’infanzia “Il Carmine” e “Pedrera”, delle classi 1A, 1B , 2B, 3A, 3B, 5A, 5 B del plesso “Pedrera”, 2D e 4D del plesso "Maria Immacolata", e 3B del "Sacro Cuore" hanno suonato e interpretato un repertorio con le più celebri canzoni



ALGHERO - Giovedì 9 giugno, presso il cortile della scuola “Maria Immacolata” di Alghero, ha avuto luogo il secondo evento organizzato dalla famiglia Gallo in ricordo del cantautore algherese nel centenario della nascita. Sotto la direzione artistica del maestro Franco Cano e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Alghero, gli alunni delle scuole dell’infanzia “Il Carmine” e “Pedrera”, delle classi 1A, 1B , 2B, 3A, 3B, 5A, 5 B del plesso “Pedrera”, 2D e 4D del plesso "Maria Immacolata", e 3B del "Sacro Cuore" hanno suonato e interpretato un repertorio con le più celebri canzoni di Pasqual Gallo.



L’evento presentato da Luigina Cano e Daniela Marras ha visto anche la partecipazione straordinaria di Sophia Cadoni e Aurora Bassu. Ad accompagnare i giovani cantanti insieme a Franco Cano, Emidio Salvio al pianoforte, Daniele Cambule al flauto traverso, Gabriele Baldino alla chitarra e Valentino Solinas alle percussioni. La scelta della scuola come luogo del concerto non è stata casuale, visto che dalla fine degli anni '70 e sino al 1986 Pasqual Gallo frequentò le scuole elementari del 1° Circolo per insegnare le sue canzoni ai bambini. Dopo il 1986 l'insegnamento proseguì con gli alunni della scuola privata della “Fondazione Lavagna” sino a poco prima della sua morte, avvenuta nel gennaio del 1993.