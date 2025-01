Cor 16 giugno 2022 Piazza Pasqual Gal nel degrado Si lamentano i residenti del centro storico per le condizioni di incuria in cui versa la piazza su cui si affaccia il salone parrocchiale: erbacce, parassiti, pedane abbandonate e sporcizia di ogni genere



ALGHERO - «Siamo stanchi e stufi di richiedere un minimo di attenzione affinché la zona possa avere un barlume di decorosa presentazione». Si lamentano i residenti del centro storico algherese per le condizioni di incuria in cui versa la Piazza Pasqual Gal, su cui si affaccia il salone parrocchiale. «Inascoltati dalle istituzioni e abbandonati a noi stessi, non è più possibile andare avanti così».



In Via Sant'Erasmo si sentono cittadini di serie B e la chiusura di un'attività di ristorazione ha soltanto complicato le cose: sul posto - nonostante il regolamento vieti l'abbandono di oggetti e rifiuti - sono però rimasti i resti ormai deteriorati delle attrezzature accessorie, rendendo il luogo perfino pericoloso e poco sicuro. La vecchia pedana è stata colonizzata dai roditori, mentre c'è chi tenta di arrangiarsi e proteggersi dai topi dando cibo ai numerosi gatti della zona.



Fanno da contorno le erbacce infestanti, gli alberi per nulla curati orami bersaglio dei parassiti e la sporcizia in ogni angolo. «Qualche giorno fa è stato celebrato e ricordato pubblicamente il cantautore a cui la piazza è intitolata, ecco nemmeno per quell'occasione si è stati in grado di rendere un doveroso omaggio a Pasqual Gal riportando ordine e normale decoro al luogo che porta la targa col suo nome» denunciano un gruppo di residenti.