video Cor 17 giugno 2022 Egea Haffner riannoda il filo della memoria "La bambina con la valigia" ha voluto donare al museo di Fertilia che porta il suo nome, l'originale della famosa foto scattata a Pola il 6 luglio del 1946. Le immagini in diretta e le parole di Egea, Mario Conoci e Michele Pais







ALGHERO - Egea Haffner “la bambina con la valigia” emblema dell’esodo giuliano-dalmata, ha voluto donare al museo di Fertilia che porta il suo nome, l’originale della famosa foto scattata a Pola il 6 luglio del 1946, che la ritrae mentre sta per lasciare la sua città natale per dirigersi, esule, in Sardegna. Egea rappresenta oggi tutti gli esuli del mondo che hanno dovuto abbandonare la loro casa per sfuggire alle violenze ed alle persecuzioni. Con Mauro Manca, presenti il sindaco di Alghero, Mario Conoci, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, gli assessori Cocco e Vaccaro, oltre ai numerosi sostenitori e collaboratori dell'ecomuseo. Guarda e condividi il video su Alguer.tv