S.A. 6 luglio 2022 Federico Buffa in tour nell´Isola Federico Buffa con "Italia Mundial" nell´Isola da venerdì 8 luglio tra Macomer e San Gavino Monreale per l´Estate 2022 firmata CeDAC, e infine a Pula per il Festival La Notte dei Poeti



MACOMER - Viaggio nella storia del Novecento tra il trionfo della nazionale azzurra in Spagna nel 1982 e la temperie culturale e sociale e il complesso scenario politico nei primi Anni Ottanta con “Italia Mundial” di e con Federico Buffa in cartellone venerdì 8 luglio alle 21 al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer, sabato 9 luglio alle 21 all'Anfiteatro Comunale di San Gavino Monreale e infine domenica 10 luglio alle 21.30 all'ex Pretura Regia di Pula per il XL Festival “La Notte dei Poeti” per un triplice appuntamento sotto le insegne del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.



Focus sulla vittoria dei calciatori italiani, per la terza volta “campioni del mondo” in una avvincente narrazione che accosta il fascino del gesto atletico, con i goals del capocannoniere Paolo Rossi e quelli messi a segno da Marco Tardelli e Alessandro Altobelli, il tiro fortunato di Breitner e il rigore mancato di Antonio Cabrini, le magistrali parate di Dino Zoff, alla descrizione della personalità dell'allenatore Enzo Bearzot, con la sua immancabile pipa, per restituire il vivido ricordo di una notte magica allo Stadio Bernabeu di Madrid, culminante con le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini.



Il celebre giornalista e telecronista sportivo, straordinario storyteller, porta in scena la splendida impresa dell'Italia di Bearzot e lo spirito dei tempi, l'indimenticabile tripletta finale dell'Italia al termine di una serie di successi, le sconfitte dell'Argentina e del Brasile: una gara emozionante e spettacolare che rimanda alla “partita del secolo” tra Italia e Germania, dodici anni prima a Città del Messico, e culmina con una nuova, stavolta schiacciante, vittoria degli azzurri. Una leggendaria Coppa del Mondo svoltasi tra le polemiche, montate ad arte dalla stampa, intorno ad uno degli eventi sportivi più seguiti, fatti apposta per accendere gli animi dei tifosi delle opposte squadre e catalizzare l'attenzione di un pubblico sempre più vasto, pronto ad acclamare i suoi eroi “campioni del mondo”.



Nella foto: Federico Buffa