Alguer.itnotiziealgheroSportRugby › Rugby: allenamento congiunto Sassari-Alghero
Cor 17:07
Rugby: allenamento congiunto Sassari-Alghero
La società catalana di scena sul campo dell´Arena del Sole in zona Baddelonga Russeglia (SS) in un momento di sport, confronto e divertimento integrato da alcuni giocatori del team sassarese
Rugby: allenamento congiunto Sassari-Alghero

ALGHERO - La Asd Rugby Sassari, dinamica società cittadina, continua a scommettere sul vivaio e sulla disciplina, veicolo prezioso per avvicinare i giovani alla palla ovale e per dare forma ad un progetto che punta a crescere e radicarsi anche alle pendici dello sport professionistico.

Anche per questo, domani mercoledì 05 novembre (ore 19.30) sull’erba delcampo rugby Sassari Arena del Sole zona Baddelonga Russeglia nr 100 organizza un allenamento congiunto tra Alghero e Sassari, evento imperdibile per tutti gli appassionati di sport e rugby che avrà come protagoniste le squadre di Serie A e Serie C dell'Alghero, con la partecipazione di diversi componenti del Sassari. L'allenamento avrà inizio alle ore 19:30 e sarà condotto dagli allenatori Marco Anversa e Marco Spirito con la supervisione di Gabriel Calabrò, giocatore e preparatore atletico delle squadre.

“Siamo molto contenti e fiduciosi che questa iniziativa possa attrarre nuove persone e avvicinarle a questo fantastico mondo - affermano gli organizzatori della Asd Rugby Sassari - e far crescere la passione per questo sport meraviglioso che tanto seguito ha in tutto il mondo. Invitiamo tutti gli appassionati e i curiosi a venire a vedere una vera squadra di serie A affondare i tacchetti sul campo dell'Arena del Sole. Non perdete l'occasione di assistere ad un evento che promette essere emozionante e coinvolgente”.
