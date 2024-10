S.A. 6 luglio 2022 Contagi e morti in Rsa Sassari, pm chiede processo La Procura di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio dei titolari della casa di riposo "San Nicola" al termine di un´inchiesta sui contagi e i morti causati dal Covid tra fine febbraio e marzo 2020



SASSARI - Con l'accusa di omicidio colposo, la Procura di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio dei titolari della casa di riposo "San Nicola" al termine di un'inchiesta sui contagi e i morti causati dal Covid tra fine febbraio e marzo 2020. L'udienza preliminare è fissata per il 26 ottobre davanti al gup.



A darne notizia è la società di consulenze Studio 3A che assiste i familiari di una 68enne, Margherita Cesaracciu, vittima del Coronavirus. L'inchiesta è condotta dal pm Paolo Piras e l'esposto è stato presentato dalla figlia della donna.



Da qui l'iscrizione nel registro degli indagati di cinque tra medici, tecnici e manager della Rsa. Nella struttura si erano registrati due anni fa cinque morti in 24 ore.