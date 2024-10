S.A. 13 luglio 2022 Festival della Farsa a Sassari Il cartellone propone tre appuntamenti tra comico e grottesco. Si parte venerdì 15 luglio alle 21.30 nello spazio ex Scuola Media n° 2 in Corso Cossiga con "La sorpresa" di Cosimo Filigheddu



SASSARI - La compagnia Teatro Sassari presenta la nuova edizione del “Festival della Farsa tra comico, grottesco e non solo”. Inserito all'interno della programmazione di “Sassari Estate 2022” il cartellone propone tre appuntamenti tra comico e grottesco da gustare all'aria aperta e pensati per chi ha perso le ultime produzioni della compagnia che hanno riscosso grande successo nella stagione appena trascorsa e per chi ha il piacere di rivederle. La rassegna è realizzata con il patrocinio del Comune di Sassari della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.



Si parte venerdì 15 luglio alle 21.30 nello spazio ex Scuola Media n° 2 in Corso Cossiga con "La sorpresa" di Cosimo Filigheddu, per la regia Mario Lubino. Sul palco Alessandra Spiga, Mario Lubino, Michelangelo Ghisu, Sabrina Commissario, Paolo Colorito e Pasquale Poddighe. Scenografia Laboratorio C.T.S., allestimento scenico Tomaso Tanda, disegno luci e fonica Grandi luci di Tony Grandi. La vicenda, ambientata in un accogliente giardino di una villa dell’alta borghesia sassarese, ha come protagonista un ricco uomo d’affari che scompare in Africa durante un viaggio di lavoro insieme al suo fidato segretario, pare rapito da una tribù ribelle. Dopo dieci anni con una telefonata annuncia il suo ritorno alla moglie ed ai figli increduli. Fervono i preparativi in famiglia per accoglierlo e soprattutto per prepararlo cautamente ad alcuni importanti cambiamenti avvenuti in famiglia.



Il secondo appunatmento è fissato per mercoledì 20 luglio alle 21.30 con "La madre" ispirato all'omonimo romanzo di Grazia Deledda con adattamento e regia di Ignazio Chessa. Il romanzo scritto nel 1919 pubblicato dall’editore Treves nel 1920 racconta un intenso dramma di coscienza che si risolve in uno spazio temporale breve. La concentrazione degli eventi conferiscono al lavoro una forza narrativa e una grande suggestione al nucleo della storia, che parla di una tentazione d’amore vinta da un sacerdote, grazie al sacrificio salvifico della madre.



Sul palco Teresa Soro, Claudio Dionisi, Eliana Carboni, Andrea Riccio, Margherita Nurra, Ignazio Chessa Musiche: Coro Logudoro di Usini, Domenico Fancellu, Dario e Riccardo Pinna, Scene di Fabio Loi, Costumi di Carla Galleri Luci Grandi Luci di Tony Grandi, Scenotecnica Tomaso Tanda

Voce fuori campo Michelina Barone. Ultimo appuntamento venerdì 29 luglio alle 21.30 con "Il Giudice" scritto diretto e interpretato da Mario Lubino, con Alessandra Spiga, Alberto Lubino, Michelangelo Ghisu, Pasquale Poddighe, Paolo Colorito. Scenografia di Igino Panzino. La commedia grottesca alterna momenti di comicità e drammaticità raccontando la vicenda di un uomo che assiste casualmente ad un omicidio a cui è totalmente estraneo. Indicato come il responsabile da un “testimone” viene arrestato, pur dichiarandosi innocente. La storia si evolverà in un crescendo di tensione in cui si alternano momenti di comicità e drammaticità. Luci Grandi Luci di Tony Grandi-Allestimento scenicoTomaso Tanda.