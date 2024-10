Cor 14 luglio 2022 Ryanair, fiammata in pista ad Alghero Problemi a un motore di un volo Ryanair appena atterrato nello scalo di Alghero. Il vettore è stato immediatamente parcheggiato per permettere il controllo delle apparecchiature. Nessun ferito



ALGHERO - Attimi di comprensibile apprensione sulla pista del Riviera del Corallo nella giornata di mercoledì. Problemi a un motore di un volo Ryanair appena atterrato nello scalo di Alghero. Alla fine, fortunatamente, tutto si è concluso con un grande spavento per passeggeri e membri dell'equipaggio ma nulla di più. Il vettore è stato immediatamente parcheggiato per permettere il controllo delle apparecchiature di bordo.



articolo in aggiornamento