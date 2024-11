Cor 17 luglio 2022 Giovane trovato morto sotto i Bastioni Disgrazia in Riviera del corallo. Le immagini dei soccorsi tra la folla sul lungomare ad Alghero. Il corpo è stato trasferito a Sassari all’istituto di Patologia forense per l’esame medico legale



ALGHERO - Un giovane di Alghero è stato trovato privo di vita nella tarda serata di sabato nel lungomare Dante ad Alghero, sotto i Bastioni in prossimità di Piazza Sulis. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di una overdose di eroina ad aver causato il decesso. Sul posto il personale medico del 118 che nulla ha potuto se non costatarne il decesso, mentre i vigili del fuoco hanno dovuto faticare tra la folla per recuperare il cadavere. Su disposizione del magistrato di turno, il corpo è stato trasferito all'istituto di Patologia forense di Sassari per l'esame autoptico.