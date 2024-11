S.A. 20 luglio 2022 A Tanca Regia il Trofeo dei Nuraghi Salto ostacoli: oltre 200 binomi iscritti alla quarta tappa del Trofeo dei Nuraghi in programma dal 22 al 24 luglio a Tanca Regia



ABBASANTA - Dopo la terza tappa a Iglesias sono di nuovo gli impianti Agris di Tanca Regia (Abbasanta) ad ospitare il Trofeo dei Nuraghi riservato al cavallo nato e allevato in Sardegna iscritto nei libri genealogici del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Direzione Generale DQPAI). La manifestazione di salto ostacoli è organizzata dall'agenzia Agris e dalla Fise Sardegna col supporto finanziario della Regione Sardegna.



La Quarta Tappa si aprirà venerdì 22 luglio con l'addestrativa per giovani cavalli (dai 4 ai 6 anni) e sabato 23 e domenica 24 luglio proporrà 12 gare dove si confronteranno i migliori binomi della Sardegna. Sono oltre 200 i binomi iscritti alla penultima tappa. Le gare sono utili per ottenere punteggio e guadagnarsi l'accesso alla finale, programmata a fine ottobre durante il Sardegna Jumping Tour.



Quattro come sempre le sezioni del Trofeo dei Nuraghi: cavalli di 4 anni (gare con ostacoli a 110 cm), di 5 anni (l'altezza degli ostacoli è a 120cm), di 6 anni (ostacoli a 130cm) e di 7 anni e oltre con gare su ostacoli a 135cm di altezza più il Gran Premio a due manche con ostacoli a 140cm, che è anche la gara col montepremi più alto. Nella due giorni di gare previste anche quelle del trofeo Ambassador riservate ai brevetti.

Le gare si disputeranno nel campo principale, in sabbia silicea.



Nella foto: Camilla Crabuzza