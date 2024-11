S.A. 27 luglio 2022 “Mediterranea”: appuntamenti agosto e settembre Dopo la settimana di incontri con gli autori, nuovi eventi a Sassari, Caprera e Alghero dove il 15-16 settembre si terrà il Forum nazionale sull’editoria regionale



ALGHERO - Chiusa la settimana algherese di incontri, reading e concerti, il festival letterario Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi, organizzato dall’AES-Associazione Editori Sardi, è pronto a ripartire con gli eventi collaterali di agosto e settembre, distribuiti tra le location di Sassari, Caprera e Alghero. Otto giorni di appuntamenti, dal 14 al 21 luglio, tra l’ex Mercato civico e il complesso archeologico di Palmavera hanno riscosso un ottimo successo di pubblico: centinaia di persone hanno partecipato attivamente alle presentazioni con gli autori che in questa seconda edizione hanno spaziato tra un mare di temi, legati insieme dal filo rosso del Mediterraneo inteso come un ponte tra culture e comunità di tutto il mondo.



Diciotto eventi, tredici autori presenti, due recital, un concerto, la proiezione di un cortometraggio e un’esposizione di libri d’autore: un programma intenso e articolato, che ha saputo coniugare i diversi aspetti legati al mare nostrum, esaltando la dimensione dello scambio, della cooperazione, delle contaminazioni e di una rete di relazioni foriere di solidi e ulteriori scenari. Particolarmente apprezzata è stata la serata al Nuraghe di Palmavera, in un’atmosfera magica che ha richiamato l’attenzione di molti sardi ma anche tantissimi turisti.



Mediterranea, con il contributo di Regione Sardegna, Comune di Alghero e Fondazione di Sardegna e col patrocinio della Fondazione Alghero, non ha però ancora concluso il suo viaggio. Tra agosto e settembre è infatti in programma una serie di eventi letterari e collaterali che partiranno dal Compendio garibaldino sull’isola di Caprera, il 12 agosto, con la presentazione del libro “Garibaldi la spada dei Mille” (Arkadia Editore), con l’autore Pietro Picciau e Gianluca Lioni. L’evento è inserito nella programmazione della manifestazione “Estate nei Musei” del ministero della Cultura.



Si torna ad Alghero il 15-16 settembre con il Forum nazionale sull’editoria regionale, organizzato in collaborazione con l’Associazione nazionale degli editori indipendenti. Dal 25 settembre, infine, la Biblioteca universitaria di Sassari ospiterà la mostra “Mediterranea”, esposizione bibliografica e per documenti dedicata ai temi del festival: un percorso espositivo tra antiche carte, portolani, libri storici dei grandi esploratori del passato e le edizioni di pregio dei leggendari poemi epici.