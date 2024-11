S.A. 17 agosto 2022 Vaccini covid, adesioni a Sennori L’amministrazione comunale, in collaborazione con i medici di base e la farmacia Santa Vittoria, ha predisposto dei punti per la raccolta delle adesioni alla prossima campagna vaccinale, prevista per il mese di settembre, dei cittadini che rientrano nelle categorie interessate



SENNORI - Su richiesta dell’ATS e in ottemperanza alle indicazioni fornite dal ministero della Salute e dall'assessorato regionale alla Sanità sul potenziamento della campagna vaccinale, al fine di garantire la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Sars-Cov2 per gli over 60 e over 12, l’amministrazione comunale, in collaborazione con i medici di base e la farmacia Santa Vittoria, ha predisposto dei punti per la raccolta delle adesioni alla prossima campagna vaccinale, prevista per il mese di settembre, dei cittadini che rientrano nelle categorie interessate.



Per aderire basterà recarsi in uno dei punti raccolta adesione indicati e compilare il modulo consenso-adesione con i dati richiesti, tra cui il numero della tessera sanitaria. I Punti raccolta sono stati attivati presso gli ambulatori dei medici di base, nella farmacia Santa Vittoria, e nella Casa comunale. Le adesioni resteranno aperte fino al 5 settembre 2022. Una volta raccolte le adesioni, in accordo con l’Ats, saranno decise le date per la vaccinazione, che saranno rese note a mezzo stampa e nei canali di comunicazione del Comune.



«Ringrazio i medici di base e la farmacia Santa Vittoria per la disponibilità e collaborazione», dichiara Pietro Sassu, consigliere comunale delegato ai Servizi sociali. «Abbiamo pensato a questa modalità di adesione con dei punti di raccolta per predisporre al meglio le attività, stimare il numero dei vaccini da somministrare ed evitare ai cittadini lunghe code e attese nei centri vaccinali che saranno allestiti. Inoltre per garantire le somministrazioni a domicilio alle persone che per motivi di salute (allettati o non deambulanti) non possono recarsi al centro vaccinale, nel modulo di adesione è possibile indicare questa condizione».