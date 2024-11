Cor 6 agosto 2022 Riqualificazione a Sorso: concorso d´idee Via al Concorso di progettazione per la riqualificazione delle piazze Marginesu e Garibaldi. I professionisti che intendono partecipare, possono trovare sul sito istituzionale del Comune di Sorso tutti i dettagli



SORSO - Procede spedito il programma dell’Amministrazione comunale per la realizzazione degli interventi di riqualificazione di piazza Marginesu e piazza Garibaldi, grazie al finanziamento regionale di 3.000.000 di euro, di cui il Comune di Sorso è beneficiario e che è stato già inserito nel Piano Triennale delle opere pubbliche.



A questo cospicuo finanziamento si aggiungono poco più di 72.000 euro da risorse ministeriali a valere sul “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, che saranno destinate all’espletamento del concorso di progettazione finalizzato alla selezione della migliore proposta realizzata sulla base delle linee guida del documento di indirizzo preliminare predisposto dai professionisti dell’Ufficio tecnico dell’Ente.



Un progetto ambizioso e importante per la città, che prende forma concreta grazie al “Concorso di progettazione per riqualificare le Piazza Marginesu e Garibaldi” pubblicato a seguito dell'accordo stipulato tra il Comune di Sorso e il Consiglio Nazionale degli Architetti. I professionisti che intendono partecipare, possono trovare sul sito istituzionale del Comune di Sorso tutti i dettagli relativi al concorso, con collegamento diretto alla piattaforma che gestisce la selezione e la raccolta delle candidature.



Le due piazze si collocano all’interno del tessuto nel centro matrice storico di Sorso. Sulla piazza Marginesu si affaccia l’ex caserma dei Carabinieri, già convento dei frati Minori, e la Chiesa della Beata Vergine d’Itria; Su piazza Garibaldi, lu patiu, gli uffici amministrativi del Comune di Sorso.