Cor 6 agosto 2022 Sanità, cortocircuito in Lega sul Marino Sulla sanità ed il futuro del Marino tutti contro tutti nel partito dell’assessore Nieddu. Il commissario della Lega ad Alghero in netta contrapposizione con le dichiarazioni del capogruppo in aula. Quasi certa ormai la fuoriuscita di Pirisi



ALGHERO - «L’ospedale Marino è e deve restare nell’ambito dell’Aou perché è con questa scelta che si garantisce non solo il proseguo della sua attività ma anche un miglioramento significativo delle prestazioni con l’avvento della robotica». A dirlo è il coordinatore provinciale e commissario di Alghero della Lega, Angelo Cubeddu, in netta contrapposizione con quanto dichiarato soltanto poche ore fa dal capogruppo in consiglio ad Alghero, Maurizio Pirisi. «Le difficoltà lamentate in un documento firmato dalla maggioranza di Alghero fanno parte di un percorso di riordino che non può avere tempi rapidi viste le problematiche ataviche». «La Lega – conclude Angelo Cubeddu – ribadisce quindi il pieno appoggio alla scelta fatta dal nostro assessore Mario Nieddu e dalla Giunta regionale.» Difficile adesso capire cosa potrà succedere nel gruppo Lega algherese, al cui interno è chiaro il netto disaccordo di pensiero sul difficile momento in cui si ritrovano i nosocomi algheresi, a cominciare proprio dall’ospedale Marino, mai al centro di tante polemiche come oggi.