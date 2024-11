Cor 11 agosto 2022 800mila euro per i trapianti nell´Isola Così il Presidente della Regione Christian Solinas commenta l´approvazione in Giunta, su proposta dell’assessore della Sanità, Mario Nieddu, della ripartizione del finanziamento destinato al Centro Regionale Trapianti



CAGLIARI - «Un'eccellenza della sanità sarda che merita pieno sostegno». Così il Presidente della Regione Christian Solinas commenta l'approvazione in Giunta, su proposta dell’assessore della Sanità, Mario Nieddu, della ripartizione del finanziamento destinato al Centro Regionale Trapianti e alle strutture che operano per il funzionamento della rete sarda dei trapianti. Le risorse, per il 2022, ammontano complessivamente a 800mila euro.



«Il Centro Regionale Trapianti, così come tutte le strutture che fanno parte della rete regionale, svolge un’attività di grande importanza all’interno del nostro sistema sanitario regionale. Dalla crescita della capacità di fare rete dei nostri centri e dalla diffusione della cultura della donazione sul nostro territorio può dipendere la vita di tante persone - sottolinea il Presidente Solinas. Quelli della pandemia – prosegue – sono stati anni complessi per l’attività dei trapianti, ma il sistema ha saputo reggere l’impatto. Ora dobbiamo puntare alla crescita».