In mongolfiera nel nord Sardegna

SASSARI – Dopo aver volato nei cieli di Cagliari, l’iniziativa Sardegna for future approda nel nord della Sardegna. Da lunedì 15 fino al 19 agosto - e a Olbia, dal 22 al 26 agosto -, i visitatori che vorranno provare l’ebbrezza del volo, potranno salire sulla mongolfiera nei giorni stabiliti, previa iscrizione tramite il sito di Gallerie Sardegna. A impegnarsi in una campagna di riutilizzo della plastica e di pulizia di uno dei mari più belli del mondo, quello della Sardegna, è scesa in campo Nhood, società di servizi immobiliari focalizzata sugli immobili a uso misto e sulle riqualifiche urbane, nonché attore primario del mondo dei centri commerciali.



A partire da lunedì 15 agosto, al Centro Commerciale Porte di Sassari, Nhood assieme a Gallerie Sardegna, l’insegna che identifica il network dei centri commerciali Nhood sardi (Porte di Sassari – Sassari, Olbia Mare – Olbia, I Fenicotteri – Santa Gilla/Cagliari), rinnova e rilancia il suo approccio a triplo impatto positivo (People, Planet, Profit) mettendo in atto un calendario di eventi spettacolari che punta alla salvaguardia dell’ecosistema marino promuovendo i temi dell’ambiente, dell’energia green e del riciclo. Complessivamente, 15 minuti di volo controllato, con a bordo 6 partecipanti al massimo per turno. Ogni Centro ospiterà l’attività per una settimana nell’area esterna adiacente la struttura o in una location attigua a seconda delle condizioni meteo che saranno di volta in volta comunicate. Durante i giorni stabiliti verranno organizzate più escursioni in modo da garantire al maggior numero di persone l’emozione straordinaria del volo.



Denominata Sardegna for Future, l’iniziativa firmata Nhood ha come protagonista una gigantesca mongolfiera colorata realizzata in fibra di nylon. C’è infatti un filo invisibile che collega la bellezza mozzafiato della Sardegna e il futuro ecosostenibile del mare che la circonda: un sottile filo di nylon, simbolo delle tonnellate di rifiuti di plastica che invadono il Mediterraneo. Quel filo di nylon abbandonato in acqua con indifferenza rischia giorno dopo giorno di soffocare la vita dei nostri mari, ma se raccolto e riciclato con cura può trasformarsi in un’icona dell’economia circolare. Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e la collaborazione del Comune di Sassari, del Comune di Cagliari e del Comune di Olbia, e con il coinvolgimento della rete di imprese Educando Asinara (Cooperativa Sealand Asinara, Cooperativa P.Ass.I. Flora AmbiEnte e Associazione C.R.A.M.A), l’iniziativa mira a coinvolgere cittadini, turisti e visitatori che d’estate circuitano nei Centri Commerciali I Fenicotteri di Cagliari, Porte di Sassari e Olbia Mare sensibilizzandoli sui temi del riciclo e sull’uso corretto della plastica.



Recuperato idealmente dal mare, il filo di nylon trasformato in tessuto di fibra sintetica per la mongolfiera, prenderà letteralmente il volo trasportando a bordo chiunque desideri provare l’ebrezza di ammirare l’Isola da un’altra prospettiva. Un’attività ludica che al contempo rende i partecipanti più consapevoli del lavoro di studio e monitoraggio realizzato dalle associazioni sulle coste, sulla flora e sulla fauna degli ecosistemi terrestri e marini. La mongolfiera è un aeromobile green per eccellenza e il suo bruciatore è alimentato con gas propano, un combustibile leggero, sicuro e pulito, che contribuisce a trasformare il volo in un’indimenticabile esperienza ecologica.



A conclusione di ogni tappa del tour, la mongolfiera verrà affiancata da altri due aeromobili che, a partire dalle 21.30, si illumineranno a tempo di musica. Uno spettacolo unico, ovvero lo straordinario Night Glow, uno show estremamente suggestivo, ecosostenibile, non inquinante e a impatto zero, una coreografia di colori, luci e musica da godere fino all’ultimo istante, cullati dalle note del violinista sardo Sergio Tifu. Il Night Glow firmato Gallerie Sardegna mira ancora una volta a valorizzare il territorio in chiave culturale, di turismo responsabile, con uno spettacolo davvero esclusivo che lascerà il pubblico col fiato sospeso. Alla fine dell’estate, il pallone della mongolfiera verrà recuperato e il tessuto riciclato. Verranno realizzate delle originali borse shopping-bag in filo di nylon, appositamente pensate per i clienti dei Centri Commerciali. Le shopping-bag saranno consegnate in un’area dedicata all’interno dei Centri, dove la rete di imprese Educando Asinara (Cooperativa Sealand Asinara, Cooperativa P.Ass.I. Flora AmbiEnte e Associazione C.R.A.M.A), racconterà, oltre all’attività svolte dalle associazioni sul territorio, il progetto Sardegna for Future.