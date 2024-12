S.A. 17 agosto 2022 Stintino deve restituire mezzo milione all´Ue La nuova amministrazione del Comune di Stintino si è ritrovata a dover restituire mezzo milione di euro alla Commissione Europea per una scadente gestione del progetto “Life+ Sterna” da parte della precedente amministrazione



STINTINO - Doveva essere un piano per valorizzare le potenzialità ambientali del territorio e salvaguardare alcune specie animali del nostro habitat, invece la nuova amministrazione del Comune di Stintino si è ritrovata a dover restituire mezzo milione di euro alla Commissione Europea per una scadente gestione del progetto “Life+ Sterna” da parte della precedente amministrazione.



La commissione ha analizzato l'attuazione dell'azione e ha concluso che, dei costi finali ammissibili dichiarati di 1.515.074,75 EUR, 731.511,14 EUR non erano conformi agli articoli 25 e 26 delle disposizioni comuni.

«Un enorme danno per il Comune di Stintino e i suoi cittadini. Un debito che ha ridotto il bilancio comunale per mezzo milione di euro e che avrà un forte impatto nella gestione amministrativa del nostro borgo. Stiamo valutando insieme alla giunta di procedere legalmente nei confronti dei responsabili di questo scempio» ha commentato il sindaco Rita L. Vallebella. «Abbiamo voluto rendere pubblica attraverso un comunicato questa notizia per rispetto nei confronti degli abitanti di Stintino. Un’amministrazione sempre più trasparente sarà la base per il futuro del nostro lavoro all’interno degli uffici comunali» ha concluso.