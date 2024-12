Red 17 agosto 2022 «Riaprite la ferrata Cabirol»

Appello di un cittadino agli Enti L´appello è di Fabrizio Pignatta, un cittadino che riaccende i riflettori sulla ferrata chiusa da oltre 4 anni a causa di problemi autorizzativi



ALGHERO - «Ritengo imbarazzante che una ferrata di interesse nazionale venga lasciata chiusa. Comprendo la necessità, a suo tempo, di chiuderla per ragioni di sicurezza, ma dopo diversi anni è arrivato il momento che l'amministrazione comunale si faccia carico del problema e lo risolva in tempi rapidi».



L'appello è di Fabrizio Pignatta, un cittadino che riaccende i riflettori sulla ferrata chiusa da oltre 4 anni a causa di problemi autorizzativi.

«Il turismo in Sardegna è prevalentemente estivo, lo comprendo, ma perché non investire su attività sportivo/ricreative anche per i mesi autunnali, invernali e primaverili? Avete rocce fantastiche che si prestano per attività di climbing, ferrate, falesie; perché non investire (magari con la collaborazione del CAI, di altri sponsor o attivando raccolte fondi) su questi tipi di attività outdoor che vengono praticati da migliaia di appassionati? Avete la fortuna di avere una terra dalle mille risorse e opportunità: sfruttatele!» conclude Pignatta.



«La via ferrata del Cabirol chiusa da oltre un anno a causa di una serie di ostacoli burocratici dovrà essere riaperta e restituita alla collettività», dichiarava il sindaco Mario Conoci nel 2019, durante la campagna elettorale. «Si tratta di uno dei percorsi ferrati più suggestivi al mondo capace di attrarre ogni anno circa 12mila appassionati italiani e stranieri» affermava l'allora candidato della Coalizione di Centrodestra sardista, autonomista e civica. In tre anni non si è sbloccato l'iter burocratico che coinvolge numerosi enti, oltre all'Amministrazione comunale, la Capitaneria di Porto, l'Aeronautica Militare e il Parco Regionale di Porto Conte.