Cor 18 agosto 2022

Sant´Agostino senz´acqua: venerdì riparazione

Interruzione idrica ad Alghero. Lavori urgenti alla condotta, domani chiusura dell´acqua in via Giolitti, via Don Sturzo, via Canepa, via Togliatti, via Matteotti, via Marongiu, via Flli Rosselli

ALGHERO - Nella giornata di venerdi 19 Agosto 2022, Abbanoa dovrà eseguire la riparazione di una dispersione idrica sulla condotta idrica in Via Valverde. Per eseguire l’intervento, sarà necessario procedere con l’interruzione idrica dalle ore 08.00 alle ore 18.00, nelle seguenti vie: via Valverde - tratto tra via Giolitti e via De Gasperi - via Giolitti, via Don Sturzo, via Canepa, via Togliatti, via Matteotti, via Marongiu, via Flli Rosselli. Il gestore del servizio idrico assicura celerità nell'esecuzione dei lavori, al fine di limitare le ore di interruzione. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe presentarsi transitoriamente torbida a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte.