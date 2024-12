Cor 18 agosto 2022 Camper cafoni, montagne di rifiuti Ad Alghero, segnalata la presenza di rifiuti di ogni genere abbandonati da alcuni camperesti accampatisi nel Piazzale della Pace e nel porto turistico. Nel frattempo in città fioccano le polemiche



ALGHERO - Triplicano le presenze in Riviera del Corallo, quest'anno presa d'assalto da turisti e vacanzieri come non mai, ed anche il regolare servizio d'igiene urbana, nonostante gli sforzi ed il potenziamento estivo, evidenzia problemi nel far fronte ad un tale carico antropico in città come sul litorale. Se a questo si aggiunge lo scarso senso civico di molti, i problemi si amplificano.



E' il caso denunciato da alcuni lavoratori del servizio d'igiene urbana, che hanno dovuto far fronte alla maleducazione dilagante tra i numerosi camperesti che in questo periodo stazionano nella zona portuale, come in Piazzale della Pace: incuranti del decoro e della buona educazione, una volta lasciato lo stallo occupato per la notte, avrebbero "dimenticato" montagne di spazzatura.



Il fatto sarebbe stato immediatamente segnalato agli uffici comunali preposti che avrebbero già preso le dovute misure. Nel frattempo in città fioccano le polemiche per le condizioni in cui versano molti quartieri, centro storico compreso. Della delicata situazione se ne è parlato anche nel pomeriggio odierno nel corso di una commissione urgente convocata dal presidente Christian Mulas, alla quale ha partecipato l'assessore all'Ambiente, Andrea Montis.