In mostra la biodiversità al Ceas lago Baratz

SASSARI - C’è ancora tempo per esplorare alcuni degli aspetti più insoliti degli ambienti naturali dei nostri territori. L'esposizione “Biodiversità in mostra” questa settimana rimarrà aperta anche sabato 27 agosto al Ceas Lago Baratz, via dei Fenicotteri 25, dalle 18 alle 20:30. La mostra è comunque sempre visitabile, fino al 22 settembre, anche dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30. Un’occasione per ammirare un campionario delle collezioni didattiche (erbario, insettario, xiloteca, raccolta micologica e lichenologica), alla scoperta di aspetti insoliti della biodiversità terrestre. Un’intera sezione è dedicata a un approccio esperienziale alla biodiversità: attraverso vista, olfatto, tatto e udito il visitatore sarà accompagnato in viaggio all’interno della natura.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare il Ceas Lago Baratz ai seguenti recapiti: 079533097 – 3476706786 – ceas.baratz@comune.sassari.it