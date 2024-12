Cor 30 agosto 2022 Sardegna Abbandonata compie 10 anni Il prossimo sabato 3 settembre 2022, alle 19.00, ci sarà un incontro presso la Casa del Popolo a Bosa per celebrare i 10 anni del progetto, per dialogare con il pubblico, parlare di abbandoni, cammini e della "geografia alternativa"



BOSA - Dieci anni passati a raccontare la Sardegna attraverso vari linguaggi. Tre documentari realizzati, mostre, conferenze, migliaia di fotografie, centinaia di articoli e ora un libro in corso d'opera. Sardegna Abbandonata, progetto nato nel 2012 su iniziativa dell'autore oristanese Martino Pinna compie questo settembre 10 anni. Sito di riferimento non solo per i luoghi abbandonati dell'isola, ma in generale per uno sguardo diverso sulla Sardegna, il progetto continua a evolversi, espandersi e soprattutto a sperimentare.



C'è la Sardegna turistica, c'è quella dei romanzi, quella dei miti, dei pastori e dei pescatori e quella dei telegiornali. E poi c'è una Sardegna non sempre visibile, quella fatta di sentieri scomparsi, paesi fantasma, luoghi che non esistono più. È quella che Sardegna Abbandonata esplora e racconta costantemente dal 2012. Il nuovo progetto è un libro illustrato su un cammino minerario di 500 km nel Sulcis Iglesiente, tra miniere abbandonate, storia e montagne, in uscita nel 2023, per raccontare una parte dell'isola spesso dimenticata.



Il prossimo sabato 3 settembre 2022, alle 19.00, ci sarà un incontro presso la Casa del Popolo a Bosa per celebrare i 10 anni del progetto, per dialogare con il pubblico, parlare di abbandoni, cammini e della "geografia alternativa" che, passo dopo passo, Sardegna Abbandonata continua a costruire, fedele al proprio motto "In mezzo al nulla c'è qualcosa". Un incontro per parlare di come, camminando, si aprano nuove prospettive e nuovi sguardi sull'isola, spesso imprevedibili. Sarà presente anche una mostra di acquerelli con i paesaggi abbandonati della Sardegna del pittore Gianluigi Concas.