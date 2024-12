S.A. 14 settembre 2022 Screening gratuiti per i donatori di sangue All´Avis Provinciale di Sassari screening specialistici gratuiti per i donatori di sangue: ancora posti disponibili. Ecco i prossimi appuntamenti



SASSARI - Screening ecografico tiroideo eseguito da un medico endocrinologo, screening ecografico carotide eseguito da un medico radiologo e screening ecografico aorta addominale eseguito da un medico chirurgo vascolare: c’è ancora posto per tutti i donatori di sangue delle 34 sedi dell'Avis Provinciale di Sassari per poter usufruire, senza alcuna spesa, di un'assistenza sanitaria specialistica. Venerdì 16 e sabato 24 settembre si terranno altre due giornate di screening organizzate nell’ambito del progetto “Un dono a chi dona”, realizzato in stretta collaborazione tra l’Avis Provinciale di Sassari e l’Associazione Sardegna For You, grazie al contributo della Fondazione di Sardegna.



In particolare, venerdì 16 è in programma l’esame ecografico tiroideo, mentre sabato 24 l’ecografia alle carotidi e dell'aorta addominale. Per ricevere maggiori informazioni e prenotarsi, i donatori sono invitati a contattare la propria sede comunale dell’Avis.



«Siamo molto contenti del riscontro finora ottenuto dal progetto ‘Un dono a chi dona’, che ha preso avvio da maggio scorso – afferma Antonio Dettori, Presidente dell’Avis Provinciale di Sassari -. Al suo termine eseguiremo un’analisi statistica sull’andamento delle giornate di prevenzione svolte, in circa sei mesi, e sulle patologie riscontrate». «Questa – sottolinea il Presidente – è un’iniziativa nella quale crediamo molto perché è il nostro ringraziamento nei confronti di tutte quelle persone che con coscienza, consapevolezza e sensibilità vengono nelle nostre sedi a donare il sangue, gesto di grande altruismo che permette di salvare vite umane».