S.A. 19 settembre 2022 Turismo e beni culturali: concorso per 4 startup I partecipanti possono proporre le loro proposte entro il 13 ottobre. Attraverso il bando, che prevede un vero e proprio concorso di idee, verranno selezionati in una prima fase, 4 aspiranti imprenditori



CAGLIARI - Al via il progetto “IDEAS III – Ecosistema dell’innovazione nel Mediterraneo” promosso dalla Camera di Cooperazione Italo Araba con il contributo della Fondazione di Sardegna. L’iniziativa punta a selezionare quattro proposte progettuali riferite a nuove idee di impresa startup, rivolte alla progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad elevato contenuto innovativo nei settori del Turismo e della Digitalizzazione dei Beni Culturali. Tali idee di impresa dovranno essere destinate all’internazionalizzazione della Sardegna verso i mercati esteri. Le idee, o alcuni loro aspetti, devono essere innovative, quindi originali rispetto al contesto o allo stato dell’arte del settore di riferimento.



I partecipanti possono proporre le loro proposte entro non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 13 ottobre. Attraverso il bando, che prevede un vero e proprio concorso di idee, verranno selezionati in una prima fase, 4 aspiranti imprenditori (2 per ogni settore di riferimento). Gli aspiranti imprenditori selezionati, parteciperanno ad una giornata di eventi – che si svolgerà negli spazi della Manifattura Tabacchi a fine novembre - articolati in seminari, tavole rotonde o laboratori dedicati ai temi dell’innovazione. Durante la giornata, le 4 idee saranno sviluppate in modo dettagliato e presentate ad una commissione di esperti.



Delle quattro idee selezionate, al termine saranno individuate le due migliori idee (una sul Turismo e una sui Beni Culturali) che riceveranno una borsa del valore di €1.000,00 che consentirà di iniziare a validare l’idea sul mercato. La Camera di Cooperazione Italo Araba intende rafforzare la centralità delle idee nate e sviluppate in Sardegna per rafforzare l’ecosistema regionale dell’innovazione in campo Mediterraneo con le connessioni a Ovest (Stati Uniti) e a Est (Cina). Si intende realizzarlo negli spazi di Opificio Innova, all’interno della ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, nuovo hub dell’innovazione con una forte connotazione internazionale.