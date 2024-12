S.A. 16 settembre 2022 A San Gavino lo "Sport nei Parchi" L´iniziativa propone un nuovo modello di fruizione dei parchi, luoghi dove svolgere attività sportiva gratuita durante il weekend. Sabato 17 la presentazione



PORTO TORRES - Un evento per raccontare il progetto che dallo scorso giugno ha trasformato il parco di San Gavino in una palestra a cielo aperto. Sabato 17 settembre dalle 16 nel giardino di fronte alla Basilica si svolgerà l'evento di presentazione del progetto “Sport nei Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport. L'iniziativa è stata attuata in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e il Comune di Porto Torres attore e beneficiario del progetto, e propone un nuovo modello di fruizione dei parchi, luoghi dove svolgere attività sportiva gratuita durante il weekend.



L'amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento di 24mila euro dal bando promosso da Sport e Salute S.p.A. insieme all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Con un co-finanziamento comunale di 13mila euro è stata allestita un'area di circa mille metri quadrati per promuovere nuovi modelli di pratica sportiva con la collaborazione di associazioni e società dilettantistiche. Al progetto hanno aderito le organizzazioni locali Apd Wellsport per il corpo libero e il pilates, l'Asd Verdeazzurro per pallamano, rugby, parkour, skate per bambini e ragazzi, Asd Xlc per ginnastica antalgica per gli over 65, Asd Numero Uno Sardegna con danze di gruppo per bambini e ragazzi.



L'evento prevede alle 16 l'inizio dell'attività sportive per i target di progetto, alle 17 i saluti istituzionali dell'assessora allo Sport Simona Fois e della coordinatrice locale di Sport nei Parchi Gabriella Luridiana. Alle 17 e 30 attività sportiva gratuita per la cittadinanza. «La società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti - dichiara Il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli -. La partenza della linea di intervento 2 del progetto ‘Sport nei Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese».