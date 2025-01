Cor 20 settembre 2022 Sciopero aerei, il 1° ottobre stop di Ryanair In Sardegna possibili disagi soprattutto ad Alghero e Cagliari. In agitazione anche i dipendenti Vueling. Incrociano le braccia i piloti e gli assistenti di volo delle low cost



ALGHERO - Nuovo sciopero in arrivo per chi viaggia in aereo. Sabato 1 ottobre, infatti, si fermeranno i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair e Vueling. A comunicare lo stop è Filt-Cgil e Uiltrasporti, spiegando che gli scioperi saranno rispettivamente di 24 ore per Ryanair e di 4 ore, dalle 13 alle 17, per Vueling. «Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno e 17 luglio - spiegano i sindacati - non è ancora stato aperto un confronto sulle reali problematiche che ormai da mesi affliggono il personale navigante. I lavoratori italiani continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese».