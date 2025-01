video Cor 22 settembre 2022 +Media talks: elezioni politiche 2022

Perantoni, Bassu, Chessa e Bardino Mario Perantoni, Carla Bassu, Francesco Chessa e Pasqualina Bardino per +Media talks, l'approfondimento politico in occasione delle elezioni del 25 settembre per il rinnovo del parlamento italiano. Al centro i problemi del nos-ovest della Sardegna, con un occhio su Alghero, Sassari e Porto Torres. Le immagini







Al centro della discussione i temi più importanti e delicati del territorio del nord-ovest dell'Isola: trasporti, col drastico taglio di tutti i collegamenti low cost nei mesi autunno-invernali; sanità, argomento sempre centrale, e la necessità di fare rete tra disservizi e carenze strutturali; ambiente e crisi energetica in rapporto ai nuovi progetti che vedono la Sardegna al centro di importanti interessi speculativi e il caso Porto Torres (bonifiche dell'area industriale) in primo piano; giustizia e lavoro. In studio i giornalisti Sara Alivesi e Stefano Idili. ALGHERO - Ultimi giorni di campagna elettorale in attesa dell'apertura delle urne, domenica 25 settembre. Dopo gli approfondimenti di inizio anno, con al centro la crisi del Governo Conte e l'incarico a Mario Draghi, ripartono gli incontri dedicati alla politica. In studio i candidati Mario Perantoni (Movimento 5 Stelle), Carla Bassu (Partito democratico, Centrosinistra con Impegno Civico, + Europa, Verdi-Sinistra), Francesco Chessa (Azione, Terzo polo con Italia Viva), Pasqualina Bardino (Forza Italia, Centrodestra con FdI, Lega, Noi Moderati).: trasporti, col drastico taglio di tutti i collegamenti low cost nei mesi autunno-invernali; sanità, argomento sempre centrale, e la necessità di fare rete tra disservizi e carenze strutturali; ambiente e crisi energetica in rapporto ai nuovi progetti che vedono la Sardegna al centro di importanti interessi speculativi e il caso Porto Torres (bonifiche dell'area industriale) in primo piano; giustizia e lavoro. In studio i giornalisti Sara Alivesi e Stefano Idili. Guarda e condividi il video su Alguer.tv