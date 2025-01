S.A. 21 settembre 2022 Il voto nelle strutture ospedaliere Aou Sassari Domenica 25 settembre le persone ricoverate al S.S. Annunziata e alle cliniche di viale San Pietro potranno votare per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica



SASSARI – Domenica 25 settembre si va al voto per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e anche i pazienti ricoverati nelle strutture dell’Aou di Sassari potranno votare. Come per ogni appuntamento elettorale, l’azienda ospedaliero universitaria allestirà due seggi elettorali: uno all’ospedale Santissima Annunziata nella sala riunioni del settimo piano e uno alle cliniche di viale San Pietro nel piano terra del palazzo Clemente, presso la sala d’aspetto della Radiologia.



Sarà presente anche un seggio speciale dedicato a quei pazienti impossibilitati a recarsi al seggio fisso, un seggio itinerante grazie al quale i pazienti potranno votare direttamente nel reparto in cui sono ricoverati. Per votare è necessaria un’autorizzazione specifica rilasciata dal comune di residenza che deve essere richiesta al comune entro giovedì 22 settembre.



Il modulo, disponibile in ogni reparto, dovrà essere compilato a cura del paziente e il personale del reparto provvederà successivamente all’invio agli uffici comunali competenti. Il paziente, al momento del voto, dovrà consegnare al seggio elettorale l’autorizzazione rilasciata dal comune, insieme alla carta d’identità e alla tessera elettorale. Nella sede della Direzione medica di presidio, ubicata al terzo piano di palazzo Rosa in via Monte Grappa, sarà attivato l’ufficio elettorale per le eventuali informazioni. Per maggiori chiarimenti si può contattare il seguente indirizzo di posta elettronica segreteria.po@aouss.it e i seguenti numeri di telefono: tel. 0792061 – 640/475/044/342