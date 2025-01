Cor 22 settembre 2022 Anche ad Alghero le Giornate Europee del Patrimonio MŪSA | Museo Archeologico e MACOR | Museo del Corallo si presentano a turisti e algheresi. Aperture straordinarie al costo simbolico di 1 euro e il 24 settembre porte aperte fino alle ore 23



ALGHERO - Accessibilità, condivisione e gestione di un immenso patrimonio culturale per costruire un futuro più sostenibile. Nuove strategie e una maggiore tutela ambientale per declinare scelte mirate in campo sociale ed economico per le nuove generazioni. Tornano nei musei e nei luoghi della cultura le Giornate Europee del Patrimonio 2022, con il titolo “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” adottato dal Consiglio d’Europa e dai Paesi aderenti alla manifestazione. Durante il fine settimana del 24 e 25 settembre 2022, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura ospiteranno diverse attività e, nella giornata di sabato 24 settembre, è prevista un’apertura serale con il biglietto d’ingresso al costo simbolico di 1 euro, per conoscere e condividere luoghi ed eventi da non perdere. In allegato il calendario di attività in programma ad Alghero. Di seguito il programma completo.



Sabato 24 settembre

MŪSA | ore 18:00

Un passato ‘green’. Metodi di uso, consumo e conserva prima di plastiche e gas refrigeranti. - Conferenza

L’incontro, a cura dell’archeologa Alessandra La Frangola, si propone di ripercorrere metodi antichi di uso, consumo e conservazione, da cui avviare una riflessione su buone pratiche green del passato con rimandi alla contemporaneità.



Domenica 25 settembre

MACOR | ore 18:30

17 PASSI NEI MUSEI, SULLE TRACCE DEL PASSATO IN DIALOGO COL FUTURO - Percorso tematico e visita guidata

I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite fanno da filo conduttore per un percorso di visita che si snoda tra reperti dal passato e riflessioni per un futuro sostenibile. Le visite potranno essere effettuate in autonomia dai visitatori o partecipando all’appuntamento su prenotazione con visita guidata gratuita.



Attività gratuita su prenotazione al numero +39 079 413 4690 negli orari di apertura del MACOR

MŪSA | ore 17:00

17 PASSI NEI MUSEI, SULLE TRACCE DEL PASSATO IN DIALOGO COL FUTURO - Percorso tematico e visita guidata



