Cor 22 settembre 2022 Eroina e cocaina: arresto a Sassari Sequestrati 42,79 grammi di cocaina e 2,58 grammi lordi di sostanza stupefacente, del tipo eroina, oltre ad un quantitativo di sostanza liquida (metadone). Provvidenziale l´intervento della Polizia



SASSARI - Nei giorni scorsi il personale della Questura di Sassari ha eseguito una perquisizione domiciliare d’iniziativa, presso l’abitazione di un giovane, finalizzata a prevenire e reprimere il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile, insieme agli agenti della Squadra Volante intervenuti hanno rinvenuto 42,79 grammi lordi di cocaina e 2,58 grammi lordi di sostanza stupefacente, del tipo eroina, oltre ad un quantitativo di sostanza liquida (metadone).



Durante la perquisizione sono stati, inoltre, rinvenuti e sequestrati quasi 16.000,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e tutto l’occorrente necessario per il confezionamento delle dosi di stupefacente (tra cui bilancini di precisione, ritagli di cellophane, elastici e cucchiaini), oltre ad alcuni coltelli e una carta prepagata. Pertanto, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente e riaccompagnato presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.