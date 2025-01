S.A. 23 settembre 2022 Stefano Scappini arriva alla Torres Punta da ben 116 reti segnate in serie C e 7 in serie B, giocatore che ha anni di calcio alle spalle, approda alla Torres con la maglia numero 90



SASSARI - Dopo intensa e lunga trattativa è stato raggiunto l'accordo con l'esperto attaccante Stefano Scappini, una "certezza" da categoria, punta da ben 116 reti segnate in serie C e 7 in serie B, giocatore che ha anni di calcio alle spalle, che ha grande capacitá di adattamenti e che si trova perfettamente a suo agio a nuotare nelle acque alte insidiose e profonde della terza serie italiana.



Classe 1988, centottantadue cm di altezza: è salito alla ribalta del pallone dopo esperienze giovanili vissute fra Ternana e Sampdoria. Poi una lunghissima carriera, in cui l'attaccante già capocannoniere della Lega Pro 2016 - abile di testa e punto di riferimento in area bravo a sfruttare e finalizzare cross e assist - ha vestito maglie prestigiose come Reggiana, Alessandria, Grosseto, Pisa, Savona, Cremonese, Modena e Reggiana.



Elemento che ben conosce la terza serie italiana. Uomo che può integrarsi alla perfezione nei meccanismi e nel gruppo di mister Alfonso Greco. Giocatore di qualità indiscussa che ha scelto Sassari per dare forma a un'altra stagione di calcio con indosso la maglia rossoblú della Torres. Vestirà la maglia numero 90.