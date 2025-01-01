Cor 9:00 Ornella Vanoni, le estati di Alghero Il mondo della musica piange Ornella Vanoni. Aveva 91 anni. Arresto cardiocircolatorio per la Signora della canzone italiana. In Riviera del Corallo aveva deciso di trascorrere le ultime estati baciata dal sole: amava la Sardegna



ALGHERO - Di recente era ormai diventata di casa ad Alghero. Aveva infatti comprato casa qualche anno addietro e deciso di trascorrere al sole lunghi sprazzi d'estate. Un onore per gli algheresi che la hanno sempre amata e coccolata: aveva anche fatto visita al sindaco, allora Mario Conoci (nella foto era il 2021). Addio a Ornella Vanoni, la Signora della canzone italiana: si è spenta in queste ore a causa di un malore nella sua casa di Milano: si stima che in carriera abbia venduto oltre 65 milioni di dischi. Icona della musica leggera italiana, in carriera ha collaborato con numerosi artisti da Gino Paoli - con il quale ha avuto una grande storia d'amore suggellata dalla canzone "Senza fine" - a Paolo Conte, Lucio Dalla e Fabrizio De André.