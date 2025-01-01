Cor 11:01 Bovini, revocate le restrizioni Il Comitato PAFF dell’Unione europea ha espresso voto favorevole alla revoca della zona di ulteriore restrizione per la dermatite nodulare bovina nel territorio della Regione Sardegna



CAGLIARI - Il Comitato PAFF dell’Unione europea ha espresso voto favorevole alla revoca della zona di ulteriore restrizione per la dermatite nodulare bovina nel territorio della Regione Sardegna. Parallelamente, è stata approvata anche la revoca di diverse zone di protezione e sorveglianza istituite attorno ai focolai, grazie alla valutazione positiva dell’evoluzione epidemiologica, come reso noto dal Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. «È sicuramente una bella notizia che conferma la bontà e l’efficacia delle azioni intraprese dalle istituzioni, Regione in primis» il commenta l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi.



«La Regione – prosegue Bartolazzi – rimane ora in attesa della pubblicazione formale della decisione europea. Nel frattempo, prosegue il dialogo costante con il Ministero della Salute per definire chiaramente i termini e le modalità di ripresa delle movimentazioni extra-regionali degli animali, alla luce delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e, in particolare, dal Regolamento (UE) 2023/361».



«La Regione – sottolinea Bartolazzi – continuerà a garantire la massima collaborazione istituzionale e a fornire aggiornamenti tempestivi al comparto zootecnico e a tutte le parti interessate. Personalmente e a nome di tutta la Regione, vorrei esprimere un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal Servizio veterinario regionale, dai servizi veterinari delle ASL e dagli allevatori, che hanno saputo cogliere l’opportunità offerta per proteggere il patrimonio zootecnico e operare con responsabilità per il bene della nostra comunità e dell’intera Sardegna».