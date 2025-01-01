Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaTurismoRicettività › Self check-in anche digitale: si può
Cor 9:16
Self check-in anche digitale: si può
Grande apprezzamento per la decisione arriva dalla Sardegna, in particolare dall’Associazione Domos di Alghero, federata con F.A.R.E. La presidente, Fiorella Gargiulo, e il responsabile regionale, Marco Di Gangi hanno espresso un giudizio estremamente positivo
Self check-in anche digitale: si può

ALGHERO - Svolta nel settore extralberghiero: il Consiglio di Stato ha stabilito che l’identificazione degli ospiti, sebbene debba restare “de visu” per ragioni di sicurezza, non richiede necessariamente la presenza fisica del gestore al momento del check-in. Apre così la strada all’utilizzo di sistemi di videocollegamento e strumenti digitali in grado di verificare l’identità in tempo reale, recependo la linea sostenuta dalla Federazione F.A.R.E. La sentenza accoglie il ricorso del Ministero dell’Interno contro la decisione del TAR Lazio riguardo la circolare 38138/2024, ma ne chiarisce il principio fondante: “de visu” significa controllo effettivo dell’identità, e non un mero vincolo di presenza.

I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che la circolare del Ministero ha una natura interpretativa e non introduce nuovi obblighi. Il punto focale è che il controllo sull’identità dell’ospite deve essere garantito, ma può avvenire con strumenti moderni. Molti operatori del settore, soprattutto negli affitti brevi, utilizzano già con successo sistemi di verifica digitale. Grande apprezzamento per la decisione arriva dalla Sardegna, in particolare dall’Associazione Domos di Alghero, federata con F.A.R.E. La presidente, Fiorella Gargiulo, e il responsabile regionale, Marco Di Gangi, hanno espresso un giudizio estremamente positivo: «Una decisione moderna ed equilibrata, che riconosce l’evoluzione dell’ospitalità e permette l’uso della tecnologia nel pieno rispetto della sicurezza».

Di Gangi ha inoltre sottolineato l’impatto positivo sul comparto: «Questa scelta aumenta la sicurezza, riduce i rischi e tutela soprattutto i piccoli imprenditori», confermando come i controlli digitali siano già una prassi efficace per molti operatori extralberghieri. La pronuncia del Consiglio di Stato segna un passo significativo, bilanciando l’esigenza di sicurezza pubblica con l’innovazione e le necessità operative di un settore turistico in costante evoluzione.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/10Stagione rilancia ottobre: Alghero in crescita
30/9B&B irregolari nel Nuorese: sanzioni
15/9Locazioni turistiche abusive a Porto Torres
11/9Alghero in leggero calo ad agosto, boom Asinara
9/9Faita: l´open air totalmente contrario
8/9Raddoppia la tassa di soggiorno. «Prima risultati, poi gli aumenti»
8/8Alghero e Asinara boom turisti a luglio ma giù i consumi
18/7«2000 alloggi in nero: serve azione congiunta»
17/7«Più controlli per le locazioni in nero»
17/7«3400 alloggi turistici sono una risorsa»
« indietro archivio ricettività »
18 novembre
Addio Tommy, Alghero incredula
22 novembre
Ornella Vanoni, le estati di Alghero
22 novembre
Alghero s´illumina per le feste: mercatino e pista



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)